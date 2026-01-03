Συνελήφθη ανήλικος για πλαστογραφία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος αγόρασε δύο φιάλες, αλκοολούχου ποτού, υποδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο είχε αλλοιώσει προκειμένου να φαίνεται ενήλικος.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.