Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στις Σέρρες σε ανήλικο το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02). Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη, με πρωταγωνιστή 17χρονο αγόρι.

Ο συνεργός του τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να του αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του 73χρονου θύματος, τα οποία μάλιστα παρέλαβε ο ανήλικος.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ώστε να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο συνεργός του 17χρονου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: lionnews