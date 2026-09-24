Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 13χρονου στο Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία που υπέβαλε συνομήλικη συμμαθήτριά του.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν οι δύο μαθητές.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε αρχικά δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική ποινική διάσταση.

Η Εισαγγελία φέρεται να αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου, η οποία πλέον αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης που προχώρησε στην καταγγελία.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, καθώς και τους ισχυρισμούς όλων των εμπλεκομένων.