Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν ποσότητα αλκοόλ από κατάστημα, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να καταλήξει σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Κατόπιν ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς και μίας 40χρονης υπαλλήλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέθεσαν προς πώληση αλκοολούχα ποτά στους ανήλικους.

Παράλληλα, συνελήφθη και μία 33χρονη γυναίκα για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.