Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά η υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, 16χρονος θώπευσε γυναίκα, η οποία κινούνταν πεζή σε κεντρικό σημείο του Πειραιά.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα πρόλαβε και διέφυγε.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστη 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.