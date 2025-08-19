Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας, ενώ οι χειριστές τόσο του jet ski, όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, τοποθετήθηκε δημόσια, λέγοντας πως αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ναυσιπλοΐας, εντατικοποίησης των ελέγχων και επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις παραλίες μας.

Διαβάστε τη δήλωση του κ. Βάλλη: