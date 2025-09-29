Ακόμα ένα περιστατικό ξυλοδαρμού όπου ο δράστης είναι ανήλικος, σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα, αυτή τη φορά στο Ίλιον.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 16χρονος πιάστηκε στα χέρια με οδηγό λεωφορείου και τον ξυλοκόπησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο λεωφορείο 719 που εκτελεί το δρομολόγιο Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσης.

Αφορμή για την επίθεση του ανήλικου στον οδηγό αποτέλεσε το γεγονός ότι ο δράστης προσπαθούσε να προλάβει να μπει στο όχημα, την ώρα που μόλις είχε αναχωρήσει από τη στάση.

Ο ανήλικος έτρεχε από πίσω φωνάζοντας, ενώ πέταξε κι ένα ζευγάρι παντόφλες προς το μέρος του λεωφορείου.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε το θόρυβο και σταμάτησε προκειμένου να δει τι συμβαίνει, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε παρατήρηση προς το νεαρό.

Υπήρξε έντονη λογομαχία η οποία οδήγησε σε γρονθοκόπημα του νεαρού, προς τον οδηγό.

Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε ο οδηγός, έκλεισε όλες τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την άμεση δράση. Τόσο ο οδηγός, όσο και ανήλικος οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, όπου αλληλομυνήθηκαν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ