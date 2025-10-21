Επιμέλεια: Zougla Newsroom

Διαστάσεις πολιτικού θρίλερ προσλαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου στο Περιστέρι, την ώρα που η κυβέρνηση δίνει μια σημαντική μάχη στη Βουλή και ενώ το πολιτικό κλίμα στη χώρα δείχνει να είναι εξαιρετικά διχαστικό.

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη δημοσιογραφική έρευνα, ο 25χρονος δράστης της δολοφονίας, με τα αρχικά Μ.Κ., ο οποίος οδηγείται αύριο στον εισαγγελέα, είναι ο ανιψιός του Κώστα Κατσαφάδου, νυν υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή ΝΔ Α’ Πειραιώς & Νήσων. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς είναι γιος του πρώτου εξαδέλφου του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 24χρονος δράστης, είχε προσωπικές διαφορές με τον 37χρονο Βούλγαρο, τον οποίο δολοφόνησε με μαχαίρι.

Μάλιστα πριν από δέκα περίπου ημέρες, το θύμα είχε ξυλοκοπήσει τον 25χρονο, μαζί με άτομα της ομάδας του.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο δράστης κάλεσε το θύμα να βγει από το κατάστημα, εκείνος αρνήθηκε αρχικά και όταν βγήκε δέχθηκε τις μαχαιριές.

Ο 37χρονος, παρότι σοβαρά τραυματίας, πήρε μια καρέκλα και χτύπησε με αυτήν το κεφάλι του δράστη, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε.

Ο νεαρός άνδρας πήγε στο κατάστημα που εργαζόταν, πήρε τα πράγματα του και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στο σπίτι του, όπου οικείοι του είπαν ότι είχε πάρει μια βαλίτσα με πράγματα και είχε φύγει.

Καθώς ο κλοιός γύρω του έδειχνε να κλείνει ασφυκτικά, ο 25χρονος τελικά παραδόθηκε στις Αρχές και απολογείται αύριο.

Πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα ένας άνδρας 37 ετών από τη Βουλγαρία να χάσει τη ζωή του.

Όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.