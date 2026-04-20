Ανησυχία προκαλεί στις αρμόδιες Αρχές ο αυξημένος αριθμός πυρκαγιών που καταγράφηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Στελέχη του υπουργείου τονίζουν ότι η εμφάνιση τόσων περιστατικών σε τόσο πρώιμο στάδιο ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως λόγω καύσης υπολειμμάτων για καθαρισμό καλλιεργειών. Για τον λόγο αυτό, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε συλλήψεις και επέβαλαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπαίτιους.

Όλες οι εστίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χάρη στην ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και τον συντονισμό επίγειων μέσων, ενώ σε δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και εναέρια μέσα, αποτρέποντας την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ωστόσο, οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι ο μεγάλος αριθμός περιστατικών από τόσο νωρίς αποτελεί σαφή προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πρόληψης, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.