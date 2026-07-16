Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και 200 σπίτια έχουν εμφανίσει σοβαρές ρωγμές εξαιτίας των εργασιών του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας τον φόβο των κατοίκων για τη στατικότητα των κτιρίων τους. Παρόλα αυτά, η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι η ανάδοχος εταιρεία Άβαξ θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 08/05/26 οι εργασίες του μετροπόντικα έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Η προειδοποίηση του ειδικού για το «μαλακό» έδαφος

Ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών, Παναγιώτης Καρύδης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου μιλώντας στην ΕΡΤ. Εξήγησε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς η περιοχή είναι γεμάτη μπαζωμένα ρέματα, όπως η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων, τα οποία στο παρελθόν κατέβαζαν νερά από τα Τουρκοβούνια. Το μαλακό έδαφος, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και η προϊστορία των σεισμών έχουν ήδη καταπονήσει τις κατασκευές.

Ο καθηγητής τόνισε πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να βιαστούν να επισκευάσουν τις ζημιές. Αν οι ρωγμές κλειστούν πριν ολοκληρωθεί πλήρως η καθίζηση και η εξέλιξη του φαινομένου, είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανιστούν μέσα σε λίγες ημέρες. Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσταση «χειρότερη από ένα σεισμό», αφού ο σεισμός είναι ένα στιγμιαίο γεγονός που επηρεάζει απλώς το κτίριο, ενώ εδώ η πίεση στο υπέδαφος είναι μια δυναμική διαδικασία που συνεχίζεται αδιάκοπα.

Κινητοποίηση του Δήμου και απόγνωση των κατοίκων

Το ζήτημα έχει κινητοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να πραγματοποιεί συνάντηση στο δημαρχείο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστο Φαφούτη, παρουσία αντιπροσωπείας των θιγόμενων πολιτών.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Χάρης Δούκας κατέστησε σαφές ότι ο Δήμος στηρίζει ανεπιφύλακτα τους κατοίκους. Παράλληλα, προέβαλε τρία κύρια αιτήματα προς την κατασκευάστρια εταιρεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές αγγίζουν 200 σπίτια, δηλαδή 200 οικογένειες.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται είναι αποκαλυπτικές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας διώροφης κατοικίας, η οποία ανέφερε πως το σπίτι της άντεξε αγέρωχο σε σεισμούς και φυσικά φαινόμενα για 100 ολόκληρα χρόνια, αλλά «λύγισε» μπροστά στην ανθρώπινη παρέμβαση. Η ίδια κατήγγειλε πως η εταιρεία Άβαξ την αντιμετώπισε απλώς ως μια «ατυχή» κάτοικο της περιοχής.

Όπως περιγράφει, τα παράθυρα του σπιτιού της σφήνωσαν από την πρώτη κιόλας ημέρα που πέρασε ο μετροπόντικας, ενώ οι ρωγμές στο εσωτερικό είναι εξίσου βαθιές με τις εξωτερικές. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι κάτοικοι διεκδικούν άμεσες ενέργειες, ζητώντας τη διενέργεια νέων γεωτεχνικών και στατικών μελετών, τη δημοσιοποίηση των έως τώρα στοιχείων, καθώς και την πλήρη αποζημίωση και αποκατάσταση των σπιτιών τους.