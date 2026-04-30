Αύξηση σημείωσαν τον Φεβρουάριο τα τροχαία ατυχήματα σε όλη τη χώρα, που αφορούν θάνατο ή τραυματισμό, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Συνολικά σημειώθηκαν 663 ατυχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Νεκροί: 31 άτομα (σημαντική αύξηση 14,8%)

Βαριά τραυματίες: 20 άτομα (μείωση 9,1%)

Ελαφρά τραυματίες: 720 άτομα (οριακή μείωση 0,6%)

Παρά τη μικρή κάμψη στον αριθμό των τραυματιών, παρατηρείται ανησυχητική άνοδος στον αριθμό των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ