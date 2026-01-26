Θυμός, αλλά και αγανάκτηση είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα ανάμεσα στις συζητήσεις των κατοίκων της Άνω Γλυφάδας, εξαιτίας των επικίνδυνων έργων της ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό Μετσόβου, που συνέτειναν στην καταστροφή που προκλήθηκε στην περιοχή, κατά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Σημειώνουμε ότι η «Ζούγκλα» πριν από μερικές ημέρες έκανε αυτοψία στην περιοχή.

Στο συγκεκριμένο σημείο αποκαλύφθηκαν, μετά την καταιγίδα, εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης και μπάζα, που είχαν παραμείνει για μέρες αριστερά και δεξιά, από τα σκαμμένα σημεία του δρόμου.

Δείτε βίντεο που ανάρτησαν κάτοικοι της περιοχής:

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι πλήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από την Άνω Γλυφάδα, υπήρξε από τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου.

Ο κ. Παπανικολάου, με οργισμένη ανακοίνωσή του, κατήγγειλε τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Άνοιξη και τα οποία, κατέδειξαν όχι μόνο την προχειρότητα που υπήρξε από τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και το πόσο επικίνδυνα θα μπορούσαν να αποβούν σε περίπτωση μιας καταιγίδας, όπως αυτή που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα την Αττική.

Τα έργα είχαν ως στόχο την υπογειοποίηση καλωδίων υψηλής τάσης και την επιχωμάτωσή τους σε ένα τμήμα του δρόμου.

Δείτε σχετικά δημοσιεύματα της «Ζούγλας»: