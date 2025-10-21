Αναστάτωση προκάλεσε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η είδηση για τη διεξαγωγή εκδήλωσης με ομιλητή τον Abdel Nasser Issa, πρόσωπο που σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ φέρεται να είναι «υψηλόβαθμος τρομοκράτης της Χαμάς».

Όπως ανακοίνωσε η Πρυτανεία, το Πανεπιστήμιο ουδέποτε ενέκρινε ή επέτρεψε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία –σύμφωνα με τις πληροφορίες– διοργανώθηκε από άγνωστες ομάδες χωρίς καμία επίσημη άδεια ή ενημέρωση.

Η εκδήλωση είχε ανακοινωθεί για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 19:00, με ομιλητή τον Abdel Nasser Issa — έναν άνθρωπο που οι Παλαιστίνιοι χαρακτηρίζουν «εθνικό ηγέτη, βετεράνο του αντιστασιακού κινήματος και πρώην πολιτικό κρατούμενο».

Η ανακοίνωση της ομιλίας του κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί καμία επίσημη έγκριση από το Πάντειο, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση του Ιδρύματος σε άμεση αντίδραση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πρυτανείας

Με αυστηρό ύφος, η Πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου διευκρίνισε:«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα ούτε έχει δοθεί άδεια για τη συγκεκριμένη ομιλία και προφανώς το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν έχει προσκαλέσει τον συγκεκριμένο ομιλητή. Συνεπώς, η εκδήλωση δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί».

Η διοίκηση απευθύνει αυστηρή σύσταση σε κάθε ομάδα ή οργάνωση που δεν συνδέεται με το Πανεπιστήμιο να μην προβαίνει σε ενέργειες ερήμην της διοίκησης και των συλλογικών οργάνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της πανεπιστημιακής δεοντολογίας.

Αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ

Στο ζήτημα αναφέρθηκαν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το jerusalempost.com, το οποίο παρουσίασε τον Abdel Nasser Issa ως «υψηλόβαθμο τρομοκράτη της Χαμάς», ο οποίος απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο ανταλλαγής ομήρων μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου 2023. Το δημοσίευμα επεσήμανε πως είχε προγραμματιστεί να μιλήσει σε «ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο», προκαλώντας αντιδράσεις.