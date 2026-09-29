Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, το οποίο τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media. Στο επίμαχο υλικό καταγράφεται η διευθύντρια του σχολείου να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε μικρά παιδιά, την ώρα που, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, είχε προηγηθεί ζημιά στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καταγγέλλει ότι, μετά το περιστατικό, η εκπαιδευτικός δέχθηκε σωματική επίθεση. Όπως αναφέρει, οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Το επίμαχο βίντεο

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, στον χώρο έξω από το νηπιαγωγείο. Στο βίντεο ακούγεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στα παιδιά, αποδίδοντάς τους ευθύνη για ζημιές που, όπως υποστηρίζει, είχαν προκληθεί στο σχολείο.

Σε χαρακτηριστικό σημείο του βίντεο ακούγεται να λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ενώ λίγο αργότερα φέρεται να τους λέει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Η ένταση συνεχίζεται, ενώ περαστικοί που αντιλαμβάνονται το περιστατικό παρεμβαίνουν, εκφράζοντας την ενόχλησή τους για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια απευθύνεται στα παιδιά.

Η ίδια φαίνεται να αντιδρά και στις παρεμβάσεις των ενηλίκων. Σε ένα σημείο του βίντεο ακούγεται να λέει σε περαστικό: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».

Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε άνδρα που τη ρωτά γιατί φωνάζει στα παιδιά, φέρεται να λέει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά», ενώ στη συνέχεια ζητά «πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, η διευθύντρια κινείται στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου και συνεχίζει να απευθύνεται στα παιδιά. Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει «σιγά που θα απολογηθώ κιόλας», ενώ στη συνέχεια προειδοποιεί ένα παιδί: «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Καταγγελία για επίθεση στη διευθύντρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό σημειώθηκε επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού από ενήλικες. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο κεφάλι, από την επίθεση που δέχτθηκε από τους ενήλικους δράστες.

Η θέση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Τη σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού καταγγέλλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη της διοίκησης προς τη διευθύντρια.

Σε δήλωσή του καταδικάζει «απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Όπως αναφέρει, «κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου».

Ο κ. Αναστασόπουλος σημειώνει ακόμη ότι η διοίκηση επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» απέναντι σε περιστατικά βίας και ότι παρέχεται στη διευθύντρια πλήρης «ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη».

Παράλληλα, επικαλείται το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με ύβρεις, απειλές ή φωνασκίες, διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση που η πράξη συνδέεται με βιαιοπραγία, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής αναφέρει τέλος ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, έχουν ενεργοποιηθεί οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας, ενώ εκφράζει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην τραυματισμένη εκπαιδευτικό.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την εξέταση των γεγονότων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει αποφασιστεί η μετακίνηση της εκπαιδευτικού από το συγκεκριμένο σχολείο.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων είχε ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».