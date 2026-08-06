Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα αυτοκινήτου στα Άνω Λιόσια, με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, κατά τις απογευματινές ώρες της 1ης Αυγούστου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από καταγγελία.

Τις πρωινές ώρες της 4-8-2026, συνελήφθησαν, δυνάμει ενταλμάτων, δύο Έλληνες ηλικίας 68 και 72 ετών οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν μόνοι τους στην ΥΔΕΕ Δυτικής Αττικής και ισχυρίστηκαν ότι κατά τις βραδινές ώρες της 31-7-2026 βρίσκονταν από κοινού με τον θανόντα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο πρώτος 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Από την ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνεσαι ότι τα τραύματα του 72χρονου μπορεί να έχουν προκληθεί από πτώση, ωστόσο για την ηλεκτροπληξία πρέπει να γίνουν πρόσθετες εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.