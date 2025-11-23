Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής επενέβησαν βραδινές ώρες του Σαββάτου για τον εντοπισμό οχήματος που προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος, ενισχυτή και 5 ηχεία, που είχαν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της κοινής ησυχίας της περιοχής.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.