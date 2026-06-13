Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Ιουνίου στα Άνω Λιόσια με λεωφορείο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Από τη πρόσκρουση, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» προληπτικά.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.