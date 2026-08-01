Ένας άνδρας 72 ετών, αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στα Άνω Λιόσια στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, στην οδό Κωνσταντίνου Τσικλητήρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 72χρονος άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα, ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του ΙΧ, που πιθανότατα ανήκει στον ίδιο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη κι αυτό της δολοφονίας.

Η σορός του άνδρα θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, η οποία και θα διαλευκάνει τις συνθήκες του θανάτου του.