Εγκληματική οργάνωση που έκανε τηλεφωνικές απάτες εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, ενώ συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε σε κατοικία στα Άνω Λιόσια ο χώρος που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο. Μέχρι στιγμής, η οργάνωση συνδέεται με τουλάχιστον 22 περιπτώσεις απατών και κλοπών, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα μέλη της εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους μέσω έντυπων τηλεφωνικών καταλόγων και διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, πραγματοποιώντας καθημερινά δεκάδες κλήσεις.

Κατά τις επικοινωνίες προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ακόμα και λογιστές. Προφασιζόμενοι φορολογικές εκκρεμότητες, διαρροές ρεύματος ή τεχνικές βλάβες, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε διάφορα σημεία εντός ή εκτός των σπιτιών τους, από όπου στη συνέχεια τα παραλάμβαναν άλλα μέλη της οργάνωσης.

Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από τον εντοπισμό της οργάνωσης

Τα μέτρα προφύλαξης και η εξαπάτηση ανηλίκου

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, άλλαζαν συχνά τηλεφωνικούς αριθμούς και χώρους εγκατάστασης, ενώ στην έδρα τους στα Άνω Λιόσια είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις στην Πετρούπολη, εξαπάτησαν ακόμα και έναν ανήλικο, αφαιρώντας από το σπίτι του κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν αργότερα στο ορμητήριό τους.

Οι ρόλοι και τα ευρήματα των ερευνών

Η οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους, με έναν 27χρονο να εμφανίζεται ως συντονιστής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν τις τηλεφωνικές κλήσεις, την αναζήτηση στοιχείων και τη συλλογή των κλοπιμαίων.

Στη φωτογραφία των ευρημάτων από την έρευνα στα Άνω Λιόσια περιλαμβάνονται 20 κολιέ, 42 βραχιόλια, 97 σκουλαρίκια, πέντε απλά και τρία επώνυμα ρολόγια, χρυσά δαχτυλίδια, αλυσίδες, φύλλα τηλεφωνικών καταλόγων με σημειώσεις, 13 κινητά τηλέφωνα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.