Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6, σε εργοστάσιο ξυλείας στα Άνω Λιόσια, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν χρηματοκιβώτιο, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 05:00 το πρωί. Οι άγνωστοι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει προσεκτικά την επιχείρησή τους, επιλέγοντας να εισέλθουν στον χώρο από την οροφή του κτιρίου.

Πώς έγινε το ριφιφί στα Άνω Λιόσια

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διαρρήκτες ανέβηκαν αρχικά σε παρακείμενη ταράτσα και από εκεί απέκτησαν πρόσβαση στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια άνοιξαν τρύπα στην οροφή και εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου, εφαρμόζοντας τη γνωστή μέθοδο του «ριφιφί», η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε στοχευμένες διαρρήξεις επαγγελματικών χώρων.

Αφού μπήκαν στο εργοστάσιο, ερεύνησαν τους χώρους και προκάλεσαν εκτεταμένη αναστάτωση, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Τι πήραν από το εργοστάσιο

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν ένα χρηματοκιβώτιο, έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), πριν τραπούν σε φυγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρηματικό ποσό ή η συνολική αξία των αντικειμένων που περιείχε το χρηματοκιβώτιο, ενώ οι υπεύθυνοι της επιχείρησης προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και των απωλειών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία και συνέλεξαν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των διαρρηκτών πριν και μετά τη διάρρηξη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, καθώς οι δράστες γνώριζαν τον τρόπο πρόσβασης στο κτίριο και επέλεξαν να κινηθούν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η περιοχή ήταν σχεδόν έρημη.