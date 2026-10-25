Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος κυκλοφορούσε οπλισμένος, προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) οι αστυνομικές Αρχές στα Άνω Λιόσια.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σε στάση λεωφορείου και κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη» της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τον έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε πως έκρυβε μέσα στο σακίδιό του ένα πιστόλι εξοπλισμένο με σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και ένα μαχαίρι.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προτού οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.