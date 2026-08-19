Σε θρίλερ για «γερά νεύρα» εξελίσσεται η δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου ανασυνθέτει τα γεγονότα που συνέβησαν νωρίς το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Το βούλευμα επίσης εξηγεί τον λόγο που οι δικαστές δεν πείστηκαν από την εκδοχή του 41χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος προφυλακίστηκε στις 4 Αυγούστου μετά την πρόταση της Ανακρίτριας. Από την ανασύνθεση του περιστατικού προκύπτει ότι η 42χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, χειρουργικά γάντια, σακίδιο στην πλάτη, μια σακούλα και ένα μαχαίρι.

Αφού εισήλθε στην οικία, ακολούθησε συμπλοκή με τον 41χρονο και τη σύζυγό του. Λίγο αργότερα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ τράπηκε σε φυγή, ο κατηγορούμενος όμως την ακολούθησε, κρατώντας μαχαίρι.

Η καταδίωξη της 42χρονης συνεχίστηκε στα σοκάκια της Άνω Σύρου, ο κατηγορούμενος φέρεται να πέταξε μια γλάστρα στην διασώστρια του ΕΚΑΒ, εκείνη έχασε την ισορροπία της, μείωσε ταχύτητα και ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Η 42χρονη κατέρρευσε περίπου 70 μέτρα μακριά από το σπίτι και όχι μέσα σε αυτό, που τότε θα μπορούσε να του δοθεί το ελαφρυντικό της άμυνας.

Απορρίφθηκε η εκδοχή του 41χρονου

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο τραύμα προκλήθηκε εντός της οικίας του, οι δικαστές όμως δεν πείστηκαν. Η απουσία αίματος από το εσωτερικό του σπιτιού του ζευγαριού ήταν καθοριστικό στοιχείο για τους δικαστικούς λειτουργούς.

Ταυτόχρονα, το Συμβουλίο Πλημμελειοδικών Σύρου εντόπισε αντιφάσεις σχετικά με το χέρι, με το οποίο κρατούσε το μαχαίρι. Ο 41χρονος υποστήριξε ότι το κρατούσε με το αριστερό, ενώ στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται αμέσως μετά την έξοδό του από το σπίτι να το κρατά με το δεξί χέρι, μαζί με την καρέκλα που κουβαλούσε.

Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε όταν είδε τη διασώστρια να εγκαταλείπει το σπίτι του, αποδεικνύει, σύμφωνα με τους δικαστές ότι την καταδίωξε κινούμενος από το «αίσθημα της ανταπόδοσης της προσβολής».

Συμπερασματικά, το Συμβούλιο έκρινε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του 41χρονου και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του.

Το αναπάντητο ερώτημα

Το αναπάντητο ερώτημα, όμως, παραμένει, παρά την ανασύνθεση της καταδίωξης. Γιατί η διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της στο σπίτι του ζευγαριού;

Τι σχέση είχε η 42χρονη με το ζευγάρι και ποιο ήταν το πραγματικό της κίνητρο. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ίχνη αναμένεται να δώσουν την απάντηση.