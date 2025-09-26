Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στα Ανώγεια σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν στις 11.30 το βράδυ όταν πυρκαγιά ξέσπασε στην έξοδο του χωριού Ανώγεια με τις φλόγες να κάνουν στάχτη χορτολιβαδική έκταση.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με έξι οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ και 30 πυροσβέστες που ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Με την βοήθεια και των υδροφόρων του δήμου η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες ωστόσο οι φλόγες κατέστρεψαν χορτολιβαδική έκταση.

Στο… κίτρινο όλη η Κρήτη – Υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι Κρητικοί κατά τις αγροτικές εργασίες τους καθώς σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το αρμόδιο υπουργείο στο… κίτρινο βρίσκονται και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των νομών της Κρήτης, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα παρακαλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.