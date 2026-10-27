Με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το Πολεμικό Ναυτικό δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή με τον Στόλο, ανοίγοντας για το κοινό τρία πολεμικά πλοία που έχουν καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά. Πρόκειται για τη φρεγάτα «Έλλη», το υποβρύχιο «Ματρώζος» και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος».

Τα πλοία είναι επισκέψιμα σήμερα και αύριο από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα πληρώματα, να δουν από κοντά τις δυνατότητες των σκαφών και να ενημερωθούν για τις απαιτητικές αποστολές τους.

«Τα πλοία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού»

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Έλλη», πλοίαρχος Γεώργιος Νάνος, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, τονίζοντας τη σημασία της εξοικείωσης της κοινωνίας με το έργο του Πολεμικού Ναυτικού. Στόχος της δράσης, όπως υπογράμμισε, είναι οι πολίτες να αποχωρήσουν με την πεποίθηση ότι τα σημερινά στελέχη του Ναυτικού συνεχίζουν επάξια την ένδοξη παράδοση των ηρώων του 1940. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη βροχόπτωση, το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει έντονο.

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή ικανότητα του Στόλου, ο κυβερνήτης ξεκαθάρισε ότι τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, για την αποτροπή κάθε απειλής στον ελλαδικό χώρο και σε περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος.