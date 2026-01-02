Ανοιχτά παραμένουν και την Παρασκευή τα μπλόκα των αγροτών σε Μάλγαρα, Προμαχώνα, στους Ευζώνους και στο τελωνείο της Νίκης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων των γιορτών.

Ωστόσο στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας το μπλόκο για τα φορτηγά αναμένεται να κλείνει και να ανοίγει.

Την ίδια ώρα όπως έχει γίνει γνωστό, οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων των αγροτών αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο.

Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στις 7 το βράδυ απόψε, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της σύσκεψης της Κυριακής.

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους εκδρομείς να αποφύγουν τη μαζική επιστροφή

Εν τω μεταξύ, ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων κατά το Σαββατοκύριακο, η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς «να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.



Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.



Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».