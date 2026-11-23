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Τέσσερις Κυριακές θα μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Η αρχή γίνεται στις 29 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά τη Black Friday.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Κυριακές κατά τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι:
- 29 Νοεμβρίου
- 13 Δεκεμβρίου
- 20 Δεκεμβρίου
- 27 Δεκεμβρίου
Το επιτρεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ το αναλυτικό εορταστικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Η πρώτη από τις τέσσερις Κυριακές εντάσσεται σε ένα τετραήμερο αγορών που ξεκινά με τη Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται με τη Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.