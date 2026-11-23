Τέσσερις Κυριακές θα μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Η αρχή γίνεται στις 29 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά τη Black Friday.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Κυριακές κατά τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι:

29 Νοεμβρίου

13 Δεκεμβρίου

20 Δεκεμβρίου

27 Δεκεμβρίου

Το επιτρεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ το αναλυτικό εορταστικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η πρώτη από τις τέσσερις Κυριακές εντάσσεται σε ένα τετραήμερο αγορών που ξεκινά με τη Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου, και ολοκληρώνεται με τη Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.