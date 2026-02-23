Την τιμητική τους έχουν, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, τα θαλασσινά. Οι καταναλωτές έχουν μία ακόμα ευκαιρία να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι καθώς η Βαρβάκειος στην Αθήνα, και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και το μεσημέρι.

Χθες τελευταία Κυριακή της Αποκριάς η κίνηση ήταν αυξημένη στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, με τους πολίτες να σπεύδουν για αγοράσουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σ σχέση με πέρυσι.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η Βαρβάκειος αγορά που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα θα κλείσει σήμερα περίπου στις 12:00.

Επίσης στη Θεσσαλονίκη το Καπάνι, θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα Καθαρά Δευτέρα μέχρι τις 14:00 προκειμένου να προμηθευτούν όσοι δεν πρόλαβαν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.