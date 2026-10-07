Οι κάτοικοι της Σάμου έχουν ξανά την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το έργο και τον εξοπλισμό των Eνόπλων Δυνάμεων που εδρεύουν στο νησί.

Μέσα από μια ξεχωριστή εξωστρεφή δράση που στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών γύρω από την επιχειρησιακή ετοιμότητα, η 79ΑΔΤΕ προσώρησε σε ανοιχτό κάλεσμα προς την τοπική κοινωνία, προσφέροντας μια βιωματική ματιά στην καθημερινότητα των στρατιωτικών μας.

Πιο συγκεκριμένα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καρλόβασι της Σάμου, έκθεση οπλικών συστημάτων και παρουσίαση ενδεικτικών δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς από την 79 ΑΔΤΕ

Η εκδήλωση πραγματοποιείται πλησίον της πλατείας Βαλασκατζή και είναι ανοιχτή για το κοινό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά ακολουθεί τα χνάρια της αντίστοιχης επιτυχημένης διοργάνωσης που έλαβε χώρα στα μέσα του περασμένου μήνα (17-18 Σεπτεμβρίου) στο Βαθύ.

Εκείνο το διήμερο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικό, ειδικά για τη νέα γενιά που έδωσε δυναμικό «παρών». Βάσει των επίσημων καταγραφών της 79 ΑΔΤΕ, η προηγούμενη επίδειξη προσέλκυσε το ζωηρό ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, συγκεντρώνοντας συνολικά 743 μαθητές οι οποίοι περιηγήθηκαν στα εκθέματα με τη συνοδεία 65 εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται πως όλες οι εκδηλώσεις γίνονται υπό την εποπτεία του διοικητή της 79ης Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) «Μυκάλη», Ταξίαρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη.