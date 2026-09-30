Σοβαρή τροπή λαμβάνει η υπόθεση με την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία μπαίνει οριστικό «λουκέτο» μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και τη διενέργεια χημειοθεραπειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η απόφαση της Περιφέρειας αφορά τόσο την κεντρική μονάδα όσο και τη δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Αν και η διαδικασία επιβάλλει την εκκένωση των κτηρίων και τη σφράγισή τους εντός 15 ημερών, η δομή συνεχίζει προς το παρόν να λειτουργεί κανονικά, με τους εργαζομένους να προσέρχονται στην εργασία τους και δεκάδες ασθενείς να παραμένουν νοσηλευόμενοι στις 50 έως 60 διαθέσιμες κλίνες.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι τραγικές μαρτυρίες συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας. Μεταξύ των καταγγελιών, αναφέρεται η περίπτωση ασθενούς που κατά τη διάρκεια της πανδημίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 424 σε κατάσταση βαριάς αφυδάτωσης και κατέληξε λίγο αργότερα, ενώ άλλη μαρτυρία περιγράφει ηλικιωμένη γυναίκα που αποχώρησε από την κλινική μετά από τρεις ημέρες σε οικτρή κατάσταση.

Παράλληλα, καταγγέλλεται και περιστατικό δέσμευσης του ΑΜΚΑ 93χρονου ασθενούς κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, εγείροντας ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Η δικαιοσύνη παρεμβαίνει με κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα, η οποία εστιάζει στις ευθύνες των ελεγκτικών αρχών και στους λόγους για τους οποίους δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα το παράνομο ογκολογικό τμήμα.

Παράλληλα, εξετάζονται τα παραστατικά με τα οποία ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλλε αποζημιώσεις, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων.