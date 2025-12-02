Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι οδηγοί των ταξί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάνε και σε απεργία διαρκείας. Η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί του νομού Αττικής Όλγα Πετράκη, υποστηρίζει ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και πως ο κλάδος «πνίγεται» από τα συσσωρευμένα προβλήματα και κυρίως από την ηλεκτροκίνηση και το φορολογικό. Ζητά λύσεις εδώ και τώρα και όχι έωλες υποσχέσεις.

Ο Παναγιώτης Μαυρίκης, αντιπρόεδρος ΣΑΤΑ, επισημαίνει από την πλευρά του, ότι οι οδηγοί ταξί κάνουν αγώνα για να επιβιώσουν και καταγγέλλει αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπογραμμίζει ότι βασιζόμενοι στις υποσχέσεις του υπουργού Μεταφορών ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις που είχαν προαναγγείλει είκοσι ημέρες πριν, όμως μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε λύση ούτε κλήθηκαν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Χαρακτηρίζει ως «καρμανιόλα» την κυβερνητική πρόταση για αγορά ηλεκτρικών ταξί, που όπως αναφέρει κοστίζουν 40.000- 50.000 ευρώ, τη στιγμή που αρκετοί συνάδελφοί του δίνουν μάχη για τα απαραίτητα, ενώ στηλιτεύουν την έλλειψη υποδομών.

Επίσης στη «Ζούγκλα» μίλησε ο Παναγιώτης Καλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΑ, κάνοντας λόγο για «κούφιες» υποσχέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας ως αδιανόητη την απαίτηση ταχείας φόρτωσης και το γεγονός ότι εάν χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί ταξί την λεωφορειολωρίδα, κινδυνεύουν με πρόστιμο.

Μηχανοκίνητη πορεία στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποίησαν οδηγοί ταξί

Μηχανοκίνητη πορεία, από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», όπου συγκεντρώθηκαν, μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου, πραγματοποίησαν επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί, που συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία του κλάδου τους.

Οι αυτοκινητιστές έφτασαν στο κέντρο της πόλης, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιούν σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία και του Περιφερειάρχη.

Οι βασικές απαιτήσεις του κλάδου περιλαμβάνουν:

-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

-Άμεσα μέτρα για την πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

-Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη την Ελλάδα.

-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

-Υλοποίηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

-Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.