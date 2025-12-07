Σοκ έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η τραγική είδηση ότι ένα πιτ μπουλ κατασπάραξε ένα δίχρονο αγοράκι μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του, στον Άγιο Λέοντα. Το παιδί υπέστη εκτεταμένα και σφοδρά δαγκώματα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα του νοσοκομείου να το κρατήσουν στη ζωή. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές.

Το πιτ μπουλ, για το οποίο δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς, αν και κάποιοι γείτονες υποστηρίζουν ότι κάποιες φορές το έβλεπαν αγριεμένο, είχε υιοθετηθεί από την οικογένεια λίγες εβδομάδες πριν, καθώς μέχρι τότε περιφερόταν ως αδέσποτο, στο χωριό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γονείς του μικρού παιδιού, ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι και φρόντιζαν συχνά αδέσποτα ζώα της περιοχής.

Με εντολή εισαγγελέα, ο σκύλος μεταφέρθηκε άμεσα σε καταφύγιο, όπως προβλέπει ο νόμος. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο για παρακολούθηση», δήλωσε ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή που θα συγκληθεί από την Πάτρα θα αποφασίσει το μέλλον του ζώου, αν δηλαδή θα πρέπει να θανατωθεί ή θα τεθεί υπό προστασία σε ειδικό καταφύγιο.

Οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, καθώς κατά την επίθεση το δίχρονο αγοράκι φαίνεται να βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με το σκυλί. Τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει το παιδί από το στόμα του ζώου.

Το μωρό βρισκόταν για λίγη ώρα μόνο του στον χώρο μαζί με το σκυλί, όταν, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, το ζώο άρχισε ξαφνικά να το δαγκώνει με μεγάλη σφοδρότητα. Τα τραύματα που υπέστη ήταν πολλαπλά και θανατηφόρα.

Ο πατέρας, ακούγοντας τις κραυγές, έτρεξε αμέσως κοντά και προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο δίχρονος Λίο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Στη σελίδα τους στο Facebook, οι γονείς δημοσίευαν συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τα σκυλιά που φροντίζουν τόσο στο σπίτι όσο και στο καταφύγιό τους, με τον μικρό Λίο συχνά ανάμεσά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από δέκα ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, η οικογένεια είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η τοπική κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι Aρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της κτηνιατρικής εξέτασης και της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες, σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία.