Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνοντας το «πράσινο φως» στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027.

Όσοι σπεύσουν να κάνουν την αίτησή τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει πως η προκαταβολή του επιδόματος θα έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και το αργότερο έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, για όσους διαμένουν σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο, η διαδικασία κρύβει ένα απαραίτητο, προπαρασκευαστικό στάδιο. Πριν από την υποβολή της ατομικής αίτησης από τον κάθε ένοικο, απαιτείται η ενεργοποίηση του ψηφιακού «προφίλ» του κτηρίου από τον διαχειριστή.

Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών

Διαχειριστές και εταιρείες διαχείρισης καλούνται να δημιουργήσουν το προφίλ της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα, δηλώνοντας με ακρίβεια την αναλογία των χιλιοστών θέρμανσης που αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η διαδικασία των αιτήσεων για τους υπόλοιπους ενοίκους.

Για την αποφυγή λαθών που μπορεί να κοστίσουν την απώλεια του επιδόματος, η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει έναν δεκάλογο με οδηγίες και σημεία προσοχής:

Τα απαραίτητα στοιχεία: Κατά τη δημιουργία του προφίλ δηλώνονται το ΑΦΜ του διαχειριστή (ή της εταιρείας διαχείρισης), το ΑΦΜ της πολυκατοικίας (εφόσον υπάρχει), ο αριθμός της κοινόχρηστης παροχής ρεύματος, τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος και το ονοματεπώνυμο των ενοίκων.

Ταυτοποίηση παραστατικών: Στα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου, το ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με αυτά που έχουν δηλωθεί στο σύστημα (Διαχείριση Χιλιοστών).

Πολυκατοικίες με δικό τους ΑΦΜ: Τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας. Παρόλα αυτά, στις ατομικές αιτήσεις των ενοίκων θα συνεχίσει να αναγράφεται το ΑΦΜ του διαχειριστή.

Απουσία διαχειριστή ή κοινόχρηστου ρεύματος: Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν και να ορίσουν έναν εκπρόσωπο. Αντίστοιχα, αν δεν υπάρχει ρολόι κοινόχρηστου ρεύματος, ορίζεται ως «κοινόχρηστη» μία από τις υπάρχουσες παροχές (συνήθως αυτή του εκπροσώπου).

Αλλαγή διαχειριστή: Σε περίπτωση νέου διαχειριστή, πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ από την αρχή και οι ένοικοι να επανυποβάλουν αιτήσεις. Προσοχή όμως: αν η αλλαγή γίνει μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, οι αγορές καυσίμου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027 θα πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του παλιού διαχειριστή, ώστε να μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική διασταύρωση.

Διορθώσεις: Αλλαγές στα στοιχεία του προφίλ της πολυκατοικίας μπορούν να γίνουν μόνο μέχρι να ενεργοποιηθεί η πληρωμή. Έπειτα, το σύστημα «κλειδώνει».

Ανεξάρτητη θέρμανση: Διαμερίσματα πολυκατοικιών που διαθέτουν δικό τους, ατομικό καυστήρα αντιμετωπίζονται από το σύστημα ως «μονοκατοικίες». Οι ένοικοι υποβάλλουν αίτηση αυτόνομα και λαμβάνουν παραστατικά αγοράς καυσίμου αποκλειστικά στο όνομά τους.