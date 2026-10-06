Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κατόπιν σχετικής δικαστικής εντολής αναμένεται το μεσημέρι να ανοιχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης το ασημί χρηματοκιβώτιο που είχε κατασχεθεί από την οικία του στη Βούλα.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί παρουσία δικαστικού λειτουργού (εισαγγελέα), ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη -που θα παραστεί και διά του δικηγόρου της- είχε εκφράσει εξαρχής τη συναίνεσή της, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ασημί χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε

Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για ένα χρηματοκιβώτιο ασημί χρώματος, το οποίο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο αιφνίδιος θάνατός του.

Το χρηματοκιβώτιο αναμένεται να ανοιχθεί προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό του και να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνει αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να σχετίζονται με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη.

Η απόπειρα να ανοιχθεί από κλειδαρά

Το επίμαχο χρηματοκιβώτιο -κατά μία εκδοχή- δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουν οι Αρχές να το ανοίξουν. Έχει προηγηθεί μία απόπειρα από επαγγελματία κλειδαρά, που δοκίμασε να ανοίξει την συσκευή με «ήπια μέθοδο» αλλά δεν τα κατάφερε.

Θεωρείται μάλιστα, πιθανόν να χρειαστεί σήμερα το άνοιγμα να γίνει με τρυπάνι και μερική καταστροφή του κλειδώματος, για να μπορέσουν οι Αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου και όσα φυλούσε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η συσκευή παραμένει κλειδωμένη, αλλά δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο από βιομετρικά χαρακτηριστικά (όπως αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικό αποτύπωμα).

Νέα έρευνα στη Βούλα με κατασχέσεις συσκευών

Υπενθυμίζεται ότι τo απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (2/10), κλιμάκια της Αστυνομίας πραγματοποίησαν νέα έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ενημερωθεί εγκαίρως ώστε να παρίσταται κατά τη συλλογή των στοιχείων.

Κατά την αποχώρησή τους από το οίκημα, οι αστυνομικές Αρχές παρέλαβαν νέα ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές (laptop) και ένα tablet. Πλέον, το υλικό αυτό βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αναμένει τις κατευθυντήριες οδηγίες του ανακριτή για το πότε και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει στην εξέτασή τους.