Δεκτό έγινε αίτημα της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη για την επανεξέταση του φακέλου του θανάτου της.

Παρόλο που πέρασαν 7 χρόνια, η οικογένεια υπέβαλε αίτημα στην 3μελη ιατροδικαστική επιτροπή, να ανοίξει ξανά και αυτή η υπόθεση.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου, που αρχικά είχαν αποδοθεί σε φυσικά αίτια από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, επανεξετάζονται παλαιότερες υποθέσεις των οποίων τα πορίσματα αμφισβητούνται.

Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγεται και ο θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη.

Η οικογένεια της αδικοχαμένης κοπέλας επεσήμανε λάθη τα οποία έγιναν από την πλευρά του κ. Γκότση. Ενδεικτικά η οικογένεια ανέφερε ότι ο κ. Γκότσης δεν πήγε ποτέ στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός της γυναίκας αλλά ζήτησε να μεταφερθεί η σορός της στο νεκροτομείο για να την εξετάσει. Στη συνέχεια αναφέρεται πως δεν λήφθηκαν ποτέ φωτογραφίες, καθώς η γυναίκα είχε βρεθεί στο πίσω κάθισμα του ΙΧ της με ελαφριά εγκαύματα στα δυο χέρια της, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα στην οροφή του αυτοκίνητου που όλα δείχνουν πως η 33χρονη προσπάθησε να διαφύγει.

Η 33χρονη, υπενθυμίζουμε ότι εντοπίστηκε στις 8/1/2018 νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου της στο οποίο είχε εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά στο εσωτερικό του. Η υπόθεση είχε κλείσει, τότε, με πόρισμα του ίδιου ιατροδικαστή, ως αυτοκτονία.

Η Ειρήνη Λαγούδη είχε πάει να πάρει γλυκά για την γιορτή του παιδιού της. Είχε φύγει στις 6/1/2018 το βράδυ και δυο μέρες αργότερα εντοπίστηκε στη λίμνη Τριχωνίδα.

«Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι πρόκειται για αυτοκτονία»

Ο δικηγόρος της οικογένειας Λαγούδη, Βασίλης Ταουξής, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση:

«Επειδή ποτέ δεν πιστέψαμε ότι πρόκειται για αυτοκτονία, λέγαμε ότι πρόκειται για μια στυγερή δολοφονία που μεγάλωσε μόνη της τα 3 παιδιά της. Η οικογένεια της, και οι νομικοί εκπρόσωποί της, έχουμε ως στοίχημα ζωής να αναδείξουμε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει ως αυτοκτονία αλλά να φτάσει κάποτε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Από τότε είχαμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι ο κ. Γκότσης. Ιδιαίτερα το είχε εντοπίσει ο κ. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο απόστρατος στρατηγός της Πυροσβεστικής που ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της ομάδας των δικηγορών και είναι ο πρώτος που διαπίστωσε τις πλημμέλειες της έκθεσης της νεκροψίας – νεκροτομής. Υπήρχε πλήρης απουσία περιγραφής του χώρου του εγκλήματος και του περιβάλλοντος χώρου, πλήρης απουσία φωτογραφιών από τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν πήγαμε εμείς στο σημείο με τους τεχνικούς μας συμβούλους βρήκαμε εμείς πράγματα και τα θέσαμε στην υπηρεσία των αρχών. Ήταν και της αστυνομίας υπόθεση και του ιατροδικαστή. Η αστυνομία ενδεχομένως όχι μόνο δεν φαίνεται να έκανε σωστά τη δουλειά της αλλά μπορεί να την έκανε μη ηθελημένα σωστά ίσως για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους».

«Από την πρώτη στιγμή «φωνάζουμε» για λάθη από την πλευρά του ιατροδικαστή και για συγκάλυψη από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν βρέθηκε με δεμένα τα χέρια, βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, αλλά βρέθηκε αιθάλη στην οροφή του αυτοκίνητου, έξω από τις δύο πόρτες. Που σημαίνει ότι όταν μπήκε η φωτιά και άρχισε να βγάζει καπνό, άνοιξαν οι πόρτες και έκλεισαν. Που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι ήταν μέσα, έβαλαν την φωτιά, την κρατούσαν και όταν «μπούκωσε» ο καπνός βγήκαν έξω και από την εξωτερική πλευρά κρατούσαν τις πόρτες κλειστές για να μη μπορεί να βγει. Εξού και οι απεγνωσμένες προσπάθειες της να ανοίξει την οροφή με τις κλωτσιές της για να βγει», συνέχισε ο δικηγόρος και τόνισε κλείνοντας:

«Ο ιατροδικαστής μας, που είναι τεχνικός σύμβουλός μας, είπε ότι η στάση της σορού και τα πελματικά αποτυπώματα στην οροφή δεν συνάδει με υπόθεση αυτοχειρίας αλλά είναι δηλωτικό εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια εδώ και έναν χρόνο τρέχουν ενέργειες, καλούν μάρτυρες κτλ. Κάναμε αίτημα επανεξέτασης της έκθεσης νεκροψίας- νεκροτομής από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου. Έγινε δεκτό πριν από μια βδομάδα από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα Αγρινίου. Εστάλη ο φάκελος στο υπ. Δικαιοσύνης και από δω και πέρα θα επιμεληθεί την εξέταση του φακέλου η 3μελης επιτροπή ιατροδικαστών, στην οποία πρόεδρος είναι ο κ. Νικόλαος Καρακούκης».