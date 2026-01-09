Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι στο μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, τερματίζοντας τον απόλυτο αποκλεισμό της περιοχής, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, την ερχόμενη Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από το μπλόκο του Μπράλου οι αγρότες της Καρδίτσας, με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Εκεί, σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις τους. Παράλληλα, αναμένεται να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έλαβαν χθες οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου για άνοιγμα των παραδρόμων, προκειμένου να τερματιστεί η πολύωρη ταλαιπωρία οδηγών και οχημάτων, και κυρίως των βαρέων φορτηγών που παραμένουν σε αναμονή κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου.

Σε μία επιπλέον κίνηση «καλής πίστης και καλής θέλησης», όπως τη χαρακτήρισαν οι ίδιοι, και υπό την πίεση της συγκέντρωσης εκατοντάδων βαρέων οχημάτων, σήμερα μετά τις 9:00 το πρωί δόθηκε η δυνατότητα διέλευσης προς και από τη Λαμία, μέσω ενός ρεύματος κυκλοφορίας που άνοιξαν οι αγρότες σε παράπλευρο δρόμο. Υπενθυμίζεται ότι από χθες το μεσημέρι εκατοντάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί με κατεύθυνση προς νότο και οι ουρές έφταναν μέχρι τη Λαμία και τη Στυλίδα, ενώ βαρέα οχήματα που κινούνταν προς βορρά σχημάτισαν ουρές που έφταναν έως τη Γραβιά.

Σε δηλώσεις του από το μπλόκο του Μπράλου, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, επισήμανε ότι «οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη ημέρα και να παραμείνουμε στα χωριά μας». Σημείωσε ακόμη πως αύριο το μεσημέρι στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μπλόκων, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα συμμετάσχει στο διάλογο. Η επιτροπή, όπως διευκρίνισε, «θα έχει κλαδική εκπροσώπηση από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά και γεωγραφική εκπροσώπηση».

Τόνισε, παράλληλα, ότι τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σε καμία περίπτωση δεν αποσύρονται τα τρακτέρ από τα μπλόκα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες από την περιοχή της Αταλάντης, καθώς και οι συνάδελφοί τους από τον Δομοκό, που είχαν μετακινήσει μηχανήματα στον Μπράλο.

Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν σήμερα στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ, τερματίζοντας τον αποκλεισμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Παραμένουν οι αποκλεισμοί σε Κάστρο και Θήβα

Πιο σκληρή εμφανίζεται η στάση των αγροτών στη Βοιωτία, οι οποίοι, πέρα από το γενικό πλαίσιο των διεκδικήσεων, προβάλλουν και τοπικά αιτήματα. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα το βράδυ αν και πότε θα ανοίξουν τους παραδρόμους. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που επανεξετάζεται.

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Θεσσαλονίκη: Σε ποια σημεία άνοιξαν τους δρόμους οι παραγωγοί – Πού συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

Νωρίτερα άνοιξαν τους δρόμους οι παραγωγοί σε ορισμένα σημεία, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Κάποιοι τροποποίησαν το πρόγραμμα των αποκλεισμών που είχαν αποφασίσει, ενώ άλλοι παραμένουν σταθεροί στις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας έδωσαν, νωρίς το πρωί σήμερα, στην κυκλοφορία τον δρόμο που είχαν αποκλείσει χθες, στις 12 το μεσημέρι, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στις 12 το μεσημέρι δίνεται στην κυκλοφορία ο δρόμος στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ολοκληρώνοντας έτσι έναν 24ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στον νομό Καβάλας, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο της Μουσθένης άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για ένα δίωρο (μέχρι τις 12 το μεσημέρι), προχωρώντας παράλληλα σε διανομή προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός σε Μπάρα Σιάτιστας και κόμβο Φιλώτα

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό ωστόσο το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των αποκλεισμών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Τι γίνεται στα τελωνεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των ι.χ επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποδέχθηκε τη νέα πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα. Ενόψει της συνάντησης, αύριο στις 12:00, στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τον ορισμό της αντιπροσωπείας και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου δράσης.