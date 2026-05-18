Ο φόβος και ο τρόμος είχαν γίνει στο Αμάρι Ρεθύμνου ο 43χρονος θείος και οι δύο ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών, κτηνοτρόφοι από τα Βορίζια.

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τουλάχιστον 40 άνθρωποι, δέχθηκαν να καταθέσουν στα στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που χειρίζονται την υπόθεση σε ένα εντελώς διαφορετικό νομικό πλαίσιο, σαφώς αναβαθμισμένο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα «πταίσματα» αγροζημιών στην περιοχή.

Και αυτό ήταν και το «κλειδί» για την έκδοση ενταλμάτων, καθώς κανείς και τίποτα δεν αντιμετωπίστηκε ως κάτι μεμονωμένο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν ήταν ένα πρόσωπο που επεδείκνυε παραβατική συμπεριφορά. Αντίθετα ήταν ομάδα, «συμμορία» κατά τον Ποινικό Κώδικα.

Είχαν δομήσει σύστημα τρομοκρατίας

Δεν ήταν ένας ο παθών, αλλά τουλάχιστον 40. Δεν ήταν μία ή δύο οι περιπτώσεις αγροζημιών, αλλά δεκάδες, συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ. Και το αδίκημα δεν ήταν απλώς η καταπάτηση ή ανεξέλεγκτη βόσκηση των ζώων. Τα όσα αποδίδονται στους βασικούς κατηγορούμενους είναι αδικήματα που είχαν δομήσει ένα ακλόνητο (μέχρι πρότινος) σύστημα τρομοκρατίας, μέσω του οποίου εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες στη σιωπή του φόβου, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους περιουσίες, επειδή τους εκφόβιζαν και τους εκβίαζαν.

Επί της ουσίας, τους «έκλεβαν» τη γη, αφού δεν έφθανε που την καταπατούσαν, την καλλιεργούσαν κιόλας σαν να ήταν τα «αμπελοχώραφα του παππού τους». Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, «άλλο πράγμα είναι η αγροτική ζημία και άλλο η εκβίαση».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οικογένειας από τα Βορίζια, ήταν θιασώτες της επεκτατικής πολιτικής που φέρονται να εφάρμοζαν με επιτυχία στην περιοχή του Αμαρίου. «Επιδρομείς και κατακτητές μαζί». Δεν έδιναν λογαριασμό, δεν πλήρωναν λογαριασμό.

Ο εμπρησμός και ο «ψεύτικος όρκος στον Άγιο»

Στο Cretalive.gr μίλησε ένας από τους παθόντες, ο οποίος περιέγραψε ότι επί μία 5ετία δεν έχει πατήσει το πόδι του στην περιουσία του, αφού τον είχαν εκδιώξει με τραμπουκισμούς και απειλές.

Κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση για τις αγροτικές φθορές, είχε αντίποινα.

Τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου του 2025, κατηγορούμενοι φέρονται να έκαψαν το 4χ4 του γιου του, ως εκδίκηση. Το ύψος της ζημιάς υπολογίζεται σε 27.000 ευρώ, καθώς το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο εμπρησμός, από τον οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αποδίδεται σε συγκεκριμένους κατηγορούμενους.

Μάλιστα, όπως είπε, έχει συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου, ενώ πρόσφατα οδήγησε ύποπτο μέχρι τα Κεραμειά Χανίων, προκειμένου να ορκιστεί στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή, ότι δεν το έκανε αυτός. «Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε», σχολίασε. Και δεν είναι μόνο η δική του περίπτωση.

Η δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει καταθέσεις από 40 τουλάχιστον παθόντες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν, όμως, ότι οι παθόντες είναι πολύ περισσότεροι, όμως απέφυγαν να καταθέσουν προκειμένου να μην μπουν σε μία τέτοια ψυχοφθόρα διαδικασία.

«Πέθανε ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας…»

«Κάθε κατάθεση περιγράφει και μία ιστορία», σχολιάζουν αστυνομικές πηγές, που έχουν γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας.

«Πέθανε ο πατέρας μου και αμέσως πήγαν και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας», φέρεται να καταθέτει μία γυναίκα από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τους εκδίωξαν από την περιουσία της οικογένειάς της.

Τον Μάιο του 2022, κάτοικος της περιοχής είδε το αμπελάκι του, στην Πλάκα του Φουρφουρά Αμαρίου, «κουρεμένο».

Με τη χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού φέρονται να του έκοψαν 400 φυτά, επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους παραχωρήσει κάποια έκταση προς μίσθωση, ενώ τους είχε κάνει και μήνυση για ζημιές στον αγρό.

Τον Δεκέμβριο του 2022, με ξυλοκοπτικό φέρονται να έκοψαν περισσότερα από 130 ελαιόδεντρα ως εκδίκηση, καταστρέφοντας παντελώς τον ελαιώνα που κατείχε.

Επιπρόσθετα, έχει ενδιαφέρον, βάσει της δικογραφίας, ότι βασικοί κατηγορούμενοι, όσο και σύζυγοί τους, υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της απάτης των κοινοτικών ενισχύσεων.

Τους αποδίδεται ότι μέσα σε μία 5ετία εισέπραξαν παράνομα για επιδοτήσεις, ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά.

Πηγή: cretalive.gr