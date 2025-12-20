Ο κόμβος του Κιάτου άνοιξε προσωρινά για να διευκολύνει τη διέλευση των πολιτών και επισκεπτών ενόψει των Χριστουγέννων και των εορτών, σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη εξασφάλισης απρόσκοπτης κυκλοφορίας, χωρίς να υποβαθμιστεί η ουσία του αγώνα των αγροτών. Τα τρακτέρ παραμένουν εκτός του κόμβου, στο πρατήριο Δημουλιά στη Θέση Αρκούδα, ενώ η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό συνεχίζεται κανονικά.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι αυτή η αναδιάταξη δεν αποδυναμώνει, αλλά ενισχύει τον αγώνα, καθώς διατηρεί τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Παράλληλα, σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί πρόοδος στις επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ), η οποία έχει αποδεχτεί βασικά αιτήματα για την Κορινθία και έχει αναλάβει δεσμεύσεις για τα επόμενα βήματα.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αγώνας συνεχίζεται και αν δεν υπάρξουν χειροπιαστές πολιτικές αποφάσεις, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις. Η στάση των αγροτών παραμένει συντονισμένη με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης και τη μετατροπή του διαλόγου σε συγκεκριμένες λύσεις, σεβόμενοι τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι παραγωγικές συνθήκες της Κορινθίας, που περιλαμβάνουν καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η αμπελουργία και η δενδροκομία, απαιτούν πολιτικές προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της περιοχής, απορρίπτοντας γενικές εξισώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές της.