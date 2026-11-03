Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) παραμένει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που συνεχίζονται και σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Έβρο, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως και την Τετάρτη.

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αλεξανδρούπολη από τη σημερινή κακοκαιρία, με δρόμους να πλημμυρίζουν και αρκετά φρεάτια να παραμένουν βουλωμένα, εμποδίζοντας την απορροή των υδάτων.

Η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων οδήγησε σε μπαράζ τηλεφωνημάτων προς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο κατέγραψε 20 περιστατικά που έχρηζαν άμεσης προσοχής.

Τα κλιμάκια της υπηρεσίας έχουν ήδη παρέμβει αποτελεσματικά σε 12 σημεία της πόλης.

Ειδικότερα, οι ενέργειες επικεντρώθηκαν:

– Στην απομάκρυνση και άντληση υδάτων από 11 πλημμυρισμένους χώρους.

– Στην ασφαλή μετακίνηση και προστασία ενός πολίτη που βρισκόταν σε ευάλωτο σημείο.

Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση των ποταμών Έβρου και Άρδα, καθώς και τη διέλευση από τις ιρλανδικές διαβάσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές Καστανεών και Ριζίων. Παράλληλα, κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σαμοθράκη και Θάσο, λόγω της κακοκαιρίας.

Την ίδια ώρα, εννέα έργα αποκατάστασης αναχωμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δρομολογεί η ΠΑΜΘ, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης 20 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Βενετίδης, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες καταγραφές ζημιών και οι μελέτες αποκατάστασης.

Μέχρι τη συμβασιοποίηση των έργων έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές παρεμβάσεις σε Σουφλί, Λάβαρα, Σοφικό και Χειμώνιο, με στόχο την αποτροπή νέων πλημμυρικών φαινομένων. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί ο χρόνος υλοποίησης των οριστικών έργων, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Βενετίδη, δεν αποκλείεται οι εργασίες να μετατεθούν για την άνοιξη του 2027, λόγω των δυσμενών χειμερινών συνθηκών.

Παράλληλα, στη Σαμοθράκη, κλειστή είναι η ιρλανδική διάβαση της «Πλατιάς», καθώς η διέλευσή της κρίνεται επικίνδυνη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και της αυξημένης ροής των υδάτων. Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν τη διάβαση και να επικοινωνούν με τις Αρχές σε περίπτωση ανάγκης.

Πηγή: e-evros.gr