Με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, καταιγίδες ακόμα και χαλάζι στα Βόρεια Προάστια ξεκίνησε το πρωινό της Παρασκευής 28/11 στην Αττική. Οι Δήμοι αρχίζουν σταδιακά να εκδίδουν αποφάσεις για κλείσιμο των σχολείων, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν στις μετακινήσεις του οι μικροί μαθητές. Ήδη τα σχολεία κλείνουν σήμερα σε Πεντέλη και Διόνυσο και οι γονείς καλούνται να μην μεταφέρουν τα παιδιά τους εκεί ή αν το έχουν κάνει ήδη να τα πάρουν πίσω καθώς οι δρόμοι γίνονται επικίνδυνοι από την καταιγίδα, τους κεραυνούς και το χαλάζι.

Δείτε βίντεο από τη Λεωφόρο Θησέως στην Εκάλη:

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Η κίνηση είναι πυκνή στον Κηφισό όπου τα οχήματα κινούνται σε ρυθμό σημειωτόν, καθώς η καταιγίδα δυσκολεύει την ροή της κυκλοφορίας.

Εκτός από την βροχή στα Βόρεια προάστια σημειώνονται και σποραδικές χαλαζοπτώσεις ενώ η συχνότητα των κεραυνών είναι ασυνήθιστα πυκνή.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οδηγοί και πεζοί στην Λεωφόρος Πειραιώς, όπου έχει σχεδόν διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλλη και Χαμοστέρνας.

Αιτία, η συσσώρευση υδάτων που καθιστά το οδόστρωμα επικίνδυνο και δύσκολη τη διέλευση οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Πειραιά όσο και προς Αθήνα.

Η τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή.

Προβλήματα υπάρχουν και στην παραλιακή λεωφόρο αλλά και στην Συγγρού, όπου ο δρόμος έγινε λίμνη.

Δείτε βίντεο από την περιοχή του Αλίμου, όπου έπεσε χαλάζι λίγο πριν τις 07:00 το πρωί:

Βίντεο από την περιοχή του Φλοίσβου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν:

Δείτε κεραυνούς να σκίζουν τον ουρανό στην Αγία Παρασκευή (Πηγή: Meteo Hellas):

Παράλληλα, πτώσεις δέντρων προκαλούν προβλήματα σε Αιγάλεω και Ηλιούπολη. Η Πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 33 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης στο λεκανοπέδιο:

Δείτε Live την κίνηση από την κάμερα της «Ζούγκλας» στην Λεωφόρο Κηφισίας:

Δείτε Live την κίνηση από την κάμερα της «Ζούγκλας» στην Εθνική Οδό στο ύψος της Κηφισιάς: