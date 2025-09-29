«Άνοιξαν οι ουρανοί» το πρωί της Δευτέρας 29/09 στην Κρήτη, με τα νερά της βροχής να πλημμυρίζουν παραθαλάσσιες περιοχές σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με το νερό να καταλήγει στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο στον Τσούτσουρα του Ηρακλείου, όπου οι κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς βροχή δεκαπέντε λεπτών δημιούργησε εικόνες “αποκάλυψης”…

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο του Cretalive:

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, δήλωσε πως από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής το φαινόμενο δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είχε μεν μικρή διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση.

«Έπεσε τόσο πολύ νερό που σε 15 λεπτά τα παρέσυρε όλα στο διάβα του» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως «παρά τις προσπάθειες καθαρισμού σε τάφρους και πρανή, ρυάκια αλλά και ποτάμια, φαίνεται ότι ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος που τα κατέβασε όλα κάτω».

Στη Βιάννο του Ηρακλείου προβλήματα σημειώθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μπήκαν νερά στο κτήριο.

Επίσης στο χωριό Αντισκάρι υπήρξε ζημιά στον κεντρικό δρόμο, λόγω της ισχυρής βροχής που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Και στον Δήμο Φαιστού παρατηρήθηκαν όμως προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους, ενώ τρία υπόγεια πλημμύρισαν στο Τυμπάκι.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη Μεσαρά του Ηρακλείου:

Στο νομό Λασιθίου και ειδικότερα στη Σητεία οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ρυάκια: