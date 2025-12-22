Στην κυκλοφορία δόθηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) οι σήραγγες των Τεμπών, έπειτα από τον συμβολικό αποκλεισμό τους από τους αγρότες.

Οι παραγωγοί έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο σημείο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι και προχώρησαν στο κλείσιμο των σηράγγων για τα φορτηγά.

Ωστόσο, με απόφαση της αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας -όπως υποστήριξε η ΕΛ.ΑΣ.- επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών και μέχρι την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους.

Με το σημερινό κλείσιμο των δύο ρευμάτων (ανόδου και καθόδου) της σήραγγας των Τεμπών, αλλά και με νέες συνελεύσεις που πραγματοποιούν τις επόμενες ώρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η απόφαση των αγροτών να κλεισουν τις σήραγγες των Τεμπών για πέντε ώρες

Οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά για πέντε ώρες, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το μπλόκο της Νίκαιας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία συμβολική κίνηση.

Οι αγρότες ξεκίνησαν πριν από λίγο με τρακτέρ και με άλλα οχήματα και κατεθύνονται στη σήραγγα των Τεμπών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του larissanet. Εκεί, σύμφωνα με όσα έχουν αποφασίσει, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της σήραγγας μόνο για τα φορτηγά, ενώ θα επιτρέπεται κανονικά η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι από την Τρίτη 23/12 και ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες, όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία.

Λάρισα: Κλείνει για όλα τα οχήματα η ΠΑΘΕ – Τι αποφάσισε η ΕΛ.ΑΣ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., σύμφωνα με όσα αποφάσισε η ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά, όσα αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Δευτέρα (22-12-2025) και από ώρα 11:50΄ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέρχονται στον δυτικό παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. (Μακρυχωρίου) και μέσω της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+815).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Πλαταμώνα (Χ.Θ. 400+815) και μέσω της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς θα κατευθύνονται στο δυτικό παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. (Μακρυχωρίου) και στη συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης θα κατευθύνονται στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Συμφωνα με πηγές από την ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα της βόρειας Ελλάδας

Σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη προχωρούν από σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12.30, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 22η ημέρα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή 19/12, ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Όπως έγινε γνωστό από την Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών, ενώ οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να διέρχονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σε αποκλεισμό τριών ωρών θα προχωρήσουν σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 16.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Τι γίνεται σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα προχωρήσουν σε διανομή λαδιού, ελιών και άλλων τοπικών προϊόντων, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.

Με πληροφορίες από larissanet, thesspost, ΑΠΕ – ΜΠΕ