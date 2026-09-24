Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων φοιτητών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) βρίσκεται από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η αυστηρή προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Η διαδικασία αφορά χιλιάδες πρωτοετείς και παλαιότερους φοιτητές, με τη χρήση των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων και του ΑΦΜ να κρίνεται υποχρεωτική.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης

Η πλατφόρμα καλύπτει μια σειρά από ειδικές και μοριοδοτούμενες κατηγορίες δικαιούχων. Συγκεκριμένα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

Όσοι συγκεντρώνουν μόρια βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων (εισόδημα, πολύτεκνες/τρίτεκνες οικογένειες, ορφανία κ.ά.).

Φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις από τα αδέλφια τους.

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

Ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

Φοιτητές – τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

Φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Μετάβαση στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω του επίσημου ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας. Πιστοποίηση χρήστη: Σύνδεση με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χορηγήθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες. Καταχώριση ΑΦΜ: Η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική, καθώς απαιτείται για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ.

Τι ισχύει για φοιτητές από Κύπρο και επαναληπτικές εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι εξαιρούνται από την παρούσα φάση υποβολής οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις, καθώς και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ κατόπιν συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2026.

Για τις παραπάνω κατηγορίες θα εκδοθεί νέο, ειδικό Δελτίο Τύπου με ξεχωριστές ημερομηνίες υποβολής, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους στα Τμήματα υποδοχής.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας της 2ης Οκτωβρίου.