Η υψηλή γέφυρα των Σερβίων, ή αλλιώς η γέφυρα της Νεράϊδας, είναι μία από τις μακρύτερες γέφυρες της Ελλάδας. Έχει μήκος 1.372 μέτρα και ύψος 55 μέτρα από τα νερά της λίμνης Πολυφύτου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο γέφυρες που ενώνονται. Είναι η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων και η γέφυρα του Ρυμνίου, μικρότερη σε μήκος, που φτάνει τα 615 μέτρα.

Η γέφυρα της Νεράιδας, όπως την αποκαλούν, λόγω του οικισμού που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λίμνης, είναι το πιο εντυπωσιακό τμήμα της Εθνικής Οδού Κοζάνης- Λάρισας. Τα έργα της κατασκευής ξεκίνησαν το 1972 και η γέφυρα εγκαινιάστηκε το 1976, όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου στον ποταμό Αλιάκμονα.

Όπως ανακοινώθηκε απο την Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, από σήμερα (21/9), άνοιξε και πάλι, αφού ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις στατικότατος, μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει με κάποιον από τους τένοντες της γέφυρας και θα είναι ανοιχτή από το πρωί όπως και τις επόμενες ημέρες.