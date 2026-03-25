Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης, λειτουργεί κανονικά και πάλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός είχε παραμείνει κλειστός από τις 08:00 το πρωί, εξαιτίας των εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 13:00.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Κανονικά διεξάγεται και η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία, άρθηκαν όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί από νωρίς το πρωί λόγω της διεξαγωγής της στρατιωτικής παρέλασης για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.