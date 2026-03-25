Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που χάθηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Μέχρι στιγμής, από τις έρευνες έχουν εντοπιστεί ένα βατραχοπέδιλο σε βάθος 30 μέτρων, μία φιάλη οξυγόνου και ένα καταδυτικό σκούτερ.

Σίδερα και πλέγματα στο σημείο που είχαν χαθεί δυο δύτες το 1978

Σημειώνεται ότι η θαλάσσια περιοχή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της, ενώ το 1978 είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους δύο Αμερικανοί δύτες και οστά τους εντοπίστηκαν δέκα χρόνια μετά. Από τότε είχαν τοποθετηθεί στο σημείο σίδερα και πλέγματα στα 120 μέτρα βάθος για να αποτραπεί άλλη τραγωδία αλλά πλέον αυτά έχουν σκουριάσει κάνοντας δυνατή τη διέλευση.

«Είχαμε βάλει αλυσίδα και σχοινιά» – Η μαρτυρία δύτη

Νωρίτερα το πρωί, πρώην δύτης που το 1988 είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς περιέγραψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 το περιστατικό αλλά και την επικινδυνότητα της περιοχής. «Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη βουτιά αυτή, μήπως τους βρούμε. Τελικά τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οστά εντοπίστηκαν στα εκατό μέτρα σε μάκρος και όχι σε βάθος.

«Μετά πέσανε άλλοι και τους βγάλανε. Ήταν καλυμμένα με ιζήματα, δεν φαινόταν καλά, αλλά ήταν μόνο κόκαλα. Έχει πολύ δύναμη δηλαδή για να βγεις, χωρίς σχοινί δε βγαίνεις. Εμείς είχαμε τότε βάλει αλυσίδα, σχοινιά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τραβάς πρέπει να έχεις δυνάμεις για να μπορέσεις να βγεις», συμπλήρωσε ο δύτης.

Πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα

Αναφερόμενος στο τωρινό περιστατικό τόνισε ότι σύμφωνα με τον ίδιο πιστεύει ότι πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο σημείο και τον τράβηξε μέσα. Στις έρευνες συμμετέχουν έμπειροι δύτες και διασώστες, οι οποίοι κάνουν διαδοχικές συσκέψεις και αναλύουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά. Οι ειδικές ομάδες καταδύονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού. Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπάρχει δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Δείτε στο 11:27 του βίντεο το σημείο με τα κάγκελα που άνοιξε ο δύτης και μπήκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 34χρονος αγνοούμενος δύτης, που είναι έμπειρος στις καταδύσεις, κολυμπούσε μαζί με έναν ακόμη φίλο του το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε θαλάσσιο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, σύμφωνα με το Λιμενικό. Ο δεύτερος δύτης εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο 34χρονος είχε εγκλωβιστεί υποβρυχίως μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού τούνελ μέσα στη θάλασσα.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος ο δύτης, οπότε η επιχείρηση ανάσυρσής του θα ξεκινήσει εντός της ημέρας. Η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη προετοιμασίας εξειδικευμένου εξοπλισμού, απαραίτητου για την ασφαλή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών στο σημείο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης φορούσε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον οξυγόνο για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, που διευκολύνει την μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι ένα υποθαλάσσιο φρέαρ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, γνωστό για τα στενά πέρασματά του, τα επικίνδυνα ρεύματα και το αχανές σπήλαιο που κρύβει. Η κατάδυση φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ η σήραγγα που ξεκινά από το φρέαρ, παραμένει εξερευνημένη μόνο σε ένα μικρό τμήμα της, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.