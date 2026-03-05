Μια ακόμα σπείρα «μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή» εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν τουλάχιστον 40 άτομα και να βάλουν στις τσέπες του σχεδόν 300 χιλιάδες ευρώ.

Δρούσαν από τον Ιούλιο του 2025 και το «τηλεφωνικό» τους κέντρο είχε πάρει «φωτιά». Καθημερινά έκαναν δεκάδες τηλεφωνήματα μέχρι να βρουν κάποιο θύμα. Στη συνέχεια, έπιανε δουλειά η «επιχειρησιακή» ομάδα που ήταν στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η οργάνωση είχε ρόλους, με τον αρχηγό να εποπτεύει τους «τηλεφωνητές» και παράλληλα μαζί με τον συντονιστή καθοδηγούσε τις επιχειρησιακές ομάδες. Την ίδια στιγμή, «οι «τηλεφωνητές» είχαν επιφορτιστεί με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, όπως και την ανεύρεση των υποψήφιων θυμάτων».

Στη συνέχεια, έβρισκαν την κατάλληλη δικαιολογία όπως «διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωση στην εφορία, ασφάλιση μετρητών ή τιμαλφών, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή εκτός της οικίας τους».

Μάλιστα, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, συχνά πυκνά μετέφεραν το «τηλεφωνικό κέντρο». Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στο Ζεφύρι Αττικής, έγινε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν οι χώροι όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα.

«Είχαν τοποθετήσει κάγκελα ασφαλείας και εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να αποτρέπουν και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-20- κινητά τηλέφωνα,

-22- κάρτες SIM,

-10- επώνυμα ρολόγια,

-4- χρυσές αλυσίδες,

-2- δαχτυλίδια,

-9- φυσίγγια των 9mm,

καταγραφικό,

-2- αυτοκίνητα, από τα οποία το ένα είχε χρησιμοποιηθεί τον Ιούλιο 2025 σε διάπραξη ληστείας με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ και

το χρηματικό ποσό των -3.900- ευρώ.

Μέχρις στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -40- περιπτώσεις απατών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να υπερβαίνει τις -280.000- ευρώ». Οι έξι συλληφθέντες μεταξύ των οποίων το αρχηγικό και ο συντονιστής των επιχειρησιακών ομάδων, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.