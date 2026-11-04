Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην περιοχή της Άνοιξης και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Μαραθώνος 33.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 05:00 και από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο πλαστικά μπιτόνια στο σημείο. Στο ίδιο κατάστημα, την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα, είχε ξεσπάσει φωτιά και είχε βρεθεί εντός του χώρου ένα καμένο ξύλο τυλιγμένο σε ύφασμα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: