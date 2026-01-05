Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από τον αναπάντεχο και άδικο θάνατο του 34χρονου Νίκου, ο οποίος σήμερα (5/1), άφησε την τελευταία του πνοή. Οι συγγενείς του 36χρονου Νίκου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του λόγω διαρροής υγραερίου και φωτιάς που προκλήθηκε τη συνέχεια, στο σπίτι του στην Ανώπολη.

Η θεία του περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του, αποκαλύπτοντας πως λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, ο Νίκος είχε μαζί του τα παιδιά του και είχε παρευρεθεί σε γάμο.

Μια θλιβερή νύχτα

Ο 36χρονος Νίκος, το προηγούμενο βράδυ (4/1) , πήγε σε έναν γάμο στην Ανώπολη, αφήνοντας προσωρινά τα δύο παιδιά του με τη μητέρα τους. Λίγες ώρες αργότερα, επιστρέφοντας στο σπίτι του γύρω στη μία τα ξημερώματα, φέρεται να άναψε την κουζίνα υγραερίου, κάτι που πιθανότατα προκάλεσε διαρροή και ανάφλεξη.

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το πρωί ο ξάδερφός του, που πήγε να τον πάρει για να πάνε μαζί στη δουλειά, αντιλήφθηκε έντονη μυρωδιά καμένου και ενημέρωσε την οικογένειά του.

Στο σπίτι, οι συγγενείς του ανακάλυψαν το σώμα του Νίκου αναίσθητο και παγωμένο, ενώ το σπίτι είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Η κουζίνα ήταν κατεστραμμένη, και όλο το σπίτι είχε μαυρίσει από την πυρκαγιά.

Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη από την κουζίνα υγραερίου, η οποία προκάλεσε τη φωτιά και τον θάνατο του Νίκου τις πρώτες ώρες της ημέρας.