O Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας , στο πλαίσιο ανταλλαγής ευχών εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της , Υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας και αντάλλαξε ευχές με τους Ναυτικούς Δοκίμους, καθώς και με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Σχολής.

Eπίσης επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, όπου τον υποδέχτηκε ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος και το Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού , Αντιναύαρχος Παναγιώτης Δημητρόγλου.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης για να ανταλλάξει ευχές με τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.