Ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας προσέφερε η Ελλάδα, στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. Το πρωί του Σαββάτου, δύο αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, προχώρησαν σε ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής, στοχεύοντας στην κάλυψη ζωτικών αναγκών των αμάχων, που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Βοήθεια που στηρίζει αθώους πολίτες στη Γάζα

Την αποστολή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογράμμισε τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει έμπρακτα τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κρίση. Όπως τόνισε, «η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή».

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της παύσης των εχθροπραξιών

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της άμεσης διακοπής των εχθροπραξιών, της απελευθέρωσης των ομήρων και της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. «Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.